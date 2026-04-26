「大学ラグビー・練習試合、京産大５２−３３天理大」（２６日、京産大・神山Ｇ）

春のシーズン幕開けとなる関西のライバル対決で、悲願の大学日本一を目指す京産大が、天理大に完勝した。前半６分、ゴール前ラインアウトを起点にフッカー濱田素良（２年＝東海大大阪仰星）が先制トライ。一時は同点に追いつかれながらも、同１４分に再び濱田が勝ち越しとなるトライを挙げた。

今季から先発に抜てきされている濱田は計５トライの大活躍で「課題もありましたけど、いいところも見つかったので、それを伸ばしていけるようにしたい。スクラムは対応されても攻略できるようにしていきたいです」と前向きに話した。

「リーチ２世」として、将来の日本代表の主軸として期待される主将の石橋チューカ（４年＝報徳学園）は昨季までのロックではなくＦＷ第３列のフランカーで出場。前半２８分には力強いランで左サイドを突破し、自らトライを決め「（天理大に）勝てたことが自信につながりますし、春のいいスタートが切れた。まずは関西で優勝。絶対に日本一になりたい」とキッパリ。守備でも激しいタックルで天理大の攻撃を寸断するなど、攻守で存在感を見せた。

関西リーグ２連覇中の天理大は、走力を生かして果敢に突破するなど何度か見せ場を作ったが、留学生ら一部の主力が欠場した影響もあって京産大に敗れた。