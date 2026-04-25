嵐のラストツアーでにぎわう福岡。会場近くの飲食店では。



■平石千夏記者

「店の前には、入店を待つ長い列ができています。」



行列のお目当ては、揚げたてで提供される天ぷらです。



■並んでいる人

「前も食べたので。おいしいから。」

「あと、どれぐらいかかるか分からないけれど、待つしかないかな。」



■博多天ぷらたかお・前原信幸店長

「長いときで結構待ちます。人数は40人とかですかね。長くて1時間とか。特に旅行のお客さんは他にも行きたいところがあると思うので、時間を買うじゃないですけど、そういった意味で導入しました。」

こちらの店で4月18日から導入されたのが、飲食店専用の“ファストパス”「SuiSui」です。優先チケットを購入することで、行列に並ぶことなくスイスイ入店できるというものです。



優先チケットの値段はおよそ500円から。行列が長くなると「SuiSui」の値段は高くなり、逆に、列が短くなり、購入者が一定時間、現れなければ徐々に値段が下がる仕組みになっています。



まだ始めたばかりのため、これまで利用した人はいませんでしたが、この日は取材中に1人目の利用者が現れました。



■ファストパスを500円で購入した人

「早く入りたい。（時間が）もったいないでしょ。絶対いいと思います。」



この日のランチタイムでは、3人がこの優先チケットを購入しました。サービスを提供する会社に、この収益の半分を納め、残りが店の売り上げになります。

2023年に始まったこの仕組みは、現在、東京や大阪などおよそ100店舗で導入されています。福岡での本格的な導入は4月からで、現在、4つの店舗で取り入れています。



■SuiSui・佐藤慶一郎社長

「福岡はコンパクトなので。1か所に街がまとまっていて、ご当地グルメが密集してラーメン、明太子、天ぷらが1か所にまとまってるからこそ、列ができやすい。せっかく福岡に来たのに諦めて帰る、その人が次いつ来るのと考えたときに、結構な機会損失だと思っています。福岡はすごく需要があると思い、展開しました。」



SuiSuiの佐藤社長は「導入店舗の実績を積み重ねながら徐々にこの仕組みを広げていきたい」としています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年4月24日午後5時すぎ放送