戸田恵梨香、「何を伝えたいんですか！」監督を問い詰めた シナリオに納得いかず…あす『日曜日の初耳学』
俳優の戸田恵梨香が26日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演する。
【番組カット】ブラックでまとめたシースルー衣装で登場した戸田恵梨香
林修先生が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」。今回のゲストに、数々の大ヒット作で主演を務める俳優・戸田恵梨香を迎える。10代で単身飛び込んだプロの世界。大人たちが求める「いい子」を演じ続け、自分の感情を押し殺していた孤独な日々。そんな彼女がいかにして国民的俳優へと上り詰めたのか。現場で監督と真正面からぶつかり合い、納得いくまで作品に向き合うストイックすぎる裏側。そして、人生の経験を経て手に入れた、穏やかで深く澄み渡った死生観に迫る。
最新作で伝説の占い師を演じる戸田。脚本、監督を担った瀧本智行監督が、制作現場での衝撃的なエピソードを暴露する。結末のシナリオに納得がいかず、衣装合わせの最中に「このドラマで何を伝えたいんですか！」と監督を猛烈に問い詰めたと明かす。そのすさまじい気迫に監督は「岩下志麻さんに拳銃を突きつけられている気分だった」と述懐。脚本家とも納得いくまで話し合う、戸田のモノづくりに対する一切の妥協を許さない“誠実な熱量”が浮き彫りになる。
【番組カット】ブラックでまとめたシースルー衣装で登場した戸田恵梨香
林修先生が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」。今回のゲストに、数々の大ヒット作で主演を務める俳優・戸田恵梨香を迎える。10代で単身飛び込んだプロの世界。大人たちが求める「いい子」を演じ続け、自分の感情を押し殺していた孤独な日々。そんな彼女がいかにして国民的俳優へと上り詰めたのか。現場で監督と真正面からぶつかり合い、納得いくまで作品に向き合うストイックすぎる裏側。そして、人生の経験を経て手に入れた、穏やかで深く澄み渡った死生観に迫る。