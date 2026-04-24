もう中学生、結婚発表後初の公の場「ひとえに皆様のおかげ」 さかなクンと間違えられて苦笑い
お笑い芸人のもう中学生（43）が24日、東京・ 渋谷ヒカリエ9階ヒカリエホールAで行われた体験型「恐竜」ライブエンターテインメント『DINO SAFARI 2026』のゲネプロにスペシャルゲストとして参加。結婚発表後初の公の場となった。
【写真】すごい迫力！恐竜と対面するもう中学生
フォトセッションでは、ティラノサウルスやフクイサウルスが登場。もう中は「フクイサウルスがスゴい！かわいらしい。瞳がくるりんとしている」と笑顔を見せた。ゲネプロには子どもたちも参加。もう中は「誰なんだろう、という方も『さかなクン』とも聞こえましたけど（笑）。もう中学生という名前でお笑いをたしなまさせてもらってます」と苦笑いを浮かべた。
また、MCのテレビ朝日の野上慎平アナウンサーから「ご結婚おめでとうございます」と祝福されると「ひとえに皆様のおかげだと心から思っております」と子どもたちや報道陣に向かって三つ指をついて感謝した。「姿勢や芸風も変えずにお笑いをたしなまさせてもらいます」と伝えていた。新婚生活について問われると「今朝も卵の中にひきわり納豆を入れたオムレツみたいなものを作ってくださり。糸引くうれしさ」とのろけていた。
もう中は、先月25日放送の日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』生放送SP（後7：00）で結婚を報告。もう中は番組で「発表団」というコントの中で「43歳になりました」「つまり厄年明けました」とボケる。さらに「もう1つ大切な報告したいことがあります」と前置きし、「結婚しました」とサプライズで伝えた。有吉弘行と佐藤栞里が「ホントに？」「もう中さんが！？」と驚く中、「結婚いたしました」と明かした。その後、お相手の俳優でモデルの恵理（32）も自身のインスタグラムで結婚を報告していた。
年齢や世代、性別を問わず常に人気の恐竜。本公演は、あたかも生きているかのような恐竜が観客の目の前を自由に歩き回り、まさに恐竜の世界に自分自身が入り込んだかのような体験を味わうことができる。今回の『DINO SAFARI 2026』では、長いトサカが特徴的な恐竜のパラサウロロフスの子どもや日本で発見された恐竜フクイサウルスが初登場。さらに、ステゴサウルスやアンキロサウルスなどの人気恐竜たちも渋谷に上陸する。ナビゲーターは、山本匠馬と柏木佑介が務める。
【写真】すごい迫力！恐竜と対面するもう中学生
フォトセッションでは、ティラノサウルスやフクイサウルスが登場。もう中は「フクイサウルスがスゴい！かわいらしい。瞳がくるりんとしている」と笑顔を見せた。ゲネプロには子どもたちも参加。もう中は「誰なんだろう、という方も『さかなクン』とも聞こえましたけど（笑）。もう中学生という名前でお笑いをたしなまさせてもらってます」と苦笑いを浮かべた。
もう中は、先月25日放送の日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』生放送SP（後7：00）で結婚を報告。もう中は番組で「発表団」というコントの中で「43歳になりました」「つまり厄年明けました」とボケる。さらに「もう1つ大切な報告したいことがあります」と前置きし、「結婚しました」とサプライズで伝えた。有吉弘行と佐藤栞里が「ホントに？」「もう中さんが！？」と驚く中、「結婚いたしました」と明かした。その後、お相手の俳優でモデルの恵理（32）も自身のインスタグラムで結婚を報告していた。
年齢や世代、性別を問わず常に人気の恐竜。本公演は、あたかも生きているかのような恐竜が観客の目の前を自由に歩き回り、まさに恐竜の世界に自分自身が入り込んだかのような体験を味わうことができる。今回の『DINO SAFARI 2026』では、長いトサカが特徴的な恐竜のパラサウロロフスの子どもや日本で発見された恐竜フクイサウルスが初登場。さらに、ステゴサウルスやアンキロサウルスなどの人気恐竜たちも渋谷に上陸する。ナビゲーターは、山本匠馬と柏木佑介が務める。