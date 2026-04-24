詐欺被害相次いで明らかに 「毎月5万円稼げる」“副業”サイトきっかけに20代女性が約300万円の被害 「保有する株を教えてもらえれば…」LINEに届いたメッセージきっかけに60代男性が約220万円だまし取られる 秋田
詐欺の被害が相次いで明らかになっています。
秋田市の20代の女性は「毎月5万円稼げる」などと書かれた副業に関するサイトをきっかけに、現金約300万円をだまし取られました。
秋田中央警察署の調べによりますと、秋田市に住む20代の女性は去年11月、インターネットで「毎月5万円稼げる」「20万人登録している」などと書かれた副業に関するサイトを見つけ、連絡先などを入力しました。
女性は複数の消費者金融などから315万円を借り入れ、指定の口座に振り込みだまし取られました。
また、秋田市に住む60代の男性は今年1月、通話アプリのLINEで女性を名乗る相手から「保有している株を教えてもらえれば正確な分析を提供する」などといったメッセージが届きました。
男性は、相手が窓口になっている投資に関するLINEグループに参加しました。
紹介された株の購入のため、指定の口座に120万円を振り込んだところ、アプリ上では利益が出ているように表示されました。
今月、新規上場株が安く購入できるという連絡があり、手持ちの資金がなかったため相手に融資を申し込み、その返済のため指定された個人名義の口座に合わせて100万7,000円を振り込み、だまし取られました。
被害額は約220万円に上ります。