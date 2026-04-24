「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午前１０時現在で、グローバルウェイ<3936.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



同社は２２日、子会社のタイムチケットが推進するＴｉｋＴｏｋ事業「ＴｉｍｅＴｉｃｋｅｔ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ」の海外展開を本格化すると発表しており、これが買い予想数上昇につながっているもよう。ただ、足もとでの急ピッチな株価上昇に対する警戒感もあるようで、この日は３営業日ぶりに反落している。



なお、今回の取り組みは「ＴｉｍｅＴｉｃｋｅｔ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ」の海外展開を通じて、グループとしての成長領域への取り組みを加速するもので、テキサス州の現地法人を拠点に事業展開。米国ではＴｉｋＴｏｋ ＬＩＶＥの企画・運用を核とするライブ配信エージェンシー事業を中核に、ＩＰ企画運営及びコンサルティング事業へ段階的に展開するとしている。



出所：MINKABU PRESS