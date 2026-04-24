英語で「最高だった」は何て言う？ 驚きや感動が強かったときに役立つ英語フレーズ

初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。

「あなたのダンス最高だったよ」「あのレストラン最高だった」など、非常に感動したり、素晴らしいと感じたものや状況に対して「最高だった」と言うことがありますが、英語だとどのように表現するのでしょうか？ 覚えておきたいフレーズをいくつか紹介してきます。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「最高だった」の英語表現

「最高だった」と言いたいとき、どのようなフレーズを使いますか？ 場面に合わせていろいろな言い方を使い分けることで、よりネイティブらしい英語を話せるようになりましょう。

【1】 It was incredible. 「最高だった」

【解説】「incredible」は「信じられないほどすごい」という意味で、体験やイベントに対しての感想としてよく使われます。「The concert was incredible.（コンサート最高だった）」のように、主語を具体的な名詞に変えて使うこともできます。

【2】 That was insane. 「やばいくらい最高だった」

【解説】「insane」は直訳だと「正気ではない/狂っている」という意味ですが、「めちゃくちゃすごい」というスラングとしてカジュアルな日常会話で使われます。ネイティブもよく使う表現なので、覚えておきましょう。

【3】 I was blown away. 「圧倒された/最高だった」

【解説】驚きや感動が強かったときに使われる表現です。「I was blown away by the performance.（パフォーマンスに圧倒された）」のように、「by 〜」を一緒に使うと「何に圧倒されたか」を伝えることもできます。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新！

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