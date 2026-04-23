ももいろクローバーZ、新曲「ムネモシュネ」配信リリース決定
4人組アイドルグループ・ももいろクローバーZが、新曲「ムネモシュネ」を5月1日午前0時より各種音楽配信サービスにて配信リリースすることが決定し、あわせて配信ジャケット写真が公開された。
本楽曲は、「笑一笑 〜シャオイーシャオ！〜」や、「The Diamond Four」「MYSTERION」などの過去アルバムリード曲も手がけたinvisible mannersが作詞・作曲を担当。”夏の記憶“をテーマにした明るいノスタルジックな夏ソングに仕上がっている。
【画像】ノスタルジックな新曲ジャケ写も公開
さらに、公開されたジャケット写真には、アイスクリームやひまわり、浮き輪などのモチーフが描かれており、ひと夏の思い出を想起させるビジュアルとなっている。
配信に先駆けて本日よりPre-add / Pre-saveキャンペーンも開始。対象URLから楽曲を配信予約すると、配信日当日にライブラリ内に自動ダウンロードされる。
本楽曲は、「笑一笑 〜シャオイーシャオ！〜」や、「The Diamond Four」「MYSTERION」などの過去アルバムリード曲も手がけたinvisible mannersが作詞・作曲を担当。”夏の記憶“をテーマにした明るいノスタルジックな夏ソングに仕上がっている。
【画像】ノスタルジックな新曲ジャケ写も公開
さらに、公開されたジャケット写真には、アイスクリームやひまわり、浮き輪などのモチーフが描かれており、ひと夏の思い出を想起させるビジュアルとなっている。
配信に先駆けて本日よりPre-add / Pre-saveキャンペーンも開始。対象URLから楽曲を配信予約すると、配信日当日にライブラリ内に自動ダウンロードされる。