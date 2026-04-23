バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「サンリオキャラクターズ パッケージミニチュアコレクション」を2026年4月 第4週より発売する。全8種で価格は400円。

2026年4月 第4週発売「サンリオキャラクターズ パッケージミニチュアコレクション」(全8種・400円)

「サンリオキャラクターズ パッケージミニチュアコレクション」は、サンリオキャラクターズがブリスターパッケージに入ったミニチュアフィギュア。中身は立体のフィギュアが入っており、ボールチェーン付きで好きな場所に付けられる。

○ラインナップ

マイメロディ

クロミ

ポムポムプリン

シナモロール

コロコロクリリン

ウサハナ

シュガーバニーズ（しろうさ）

シュガーバニーズ（くろうさ）

マイメロディ

クロミ

ポムポムプリン

シナモロール

コロコロクリリン

ウサハナ

シュガーバニーズ（しろうさ）

シュガーバニーズ（くろうさ）