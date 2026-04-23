森本天が4打差独走でバックナインへ 2位タイに飯島早織ら5人【ネクヒロ第4戦】
＜Sanrio Smile Golf Tournament 最終日（2日間競技）◇23日◇グレートアイランド倶楽部（千葉）◇6,368ヤード・パー72＞JLPGAツアーへの登竜門・マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第4戦「Sanrio Smile Golf Tournament」が千葉県にあるグレートアイランド倶楽部で開催中。単独首位からスタートした森本天が前半だけで3つスコアを伸ばし首位を守るトータル８アンダーで折り返した。
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4打差の2位タイグループに江河鈴、飯島早織、大内瑞喜、高橋茉夢、石川夢香の5選手がつけている。果たして逃げる森本をバックナインで追い詰める選手は現れるか。トータル３アンダーの７位タイには古賀衣桜、和久井麻由、アマチュアの天羽さくらが続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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