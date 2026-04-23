●きょう23日(木)日中いっぱいは雨続く

●気温上昇鈍く3月並みの所も 上着必須

●あす24日(金)は天気回復も その後も天気は小刻みな周期変化

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県内は夜中は広く本降りとなり、今朝もしっかり降る雨が続いています。今朝は大きな水たまりも、あちらこちらに出来ている、とみられます。朝の車の運転では、路面状況、学校に向かう子供たちの動きなど十分ご注意ください。





天気を大きく崩しているのは、西から進んできた低気圧や前線。低気圧は、このあと九州、四国付近を通過し、今夜は東日本方面に進んでいくでしょう。





きょう23日(木)の県内は、まだ日中はしばらく本降りの雨が続きます。午後は少し雨雲が途切れるタイミングもありそうですが、日が暮れる頃まで雨傘はなかなか手放せない、ぐずつく天気が続きそうです。





また、このぐずつく天気や、低気圧に向かう北風が流れ込む影響で、最高気温で15～16度くらいにとどまる所が多く、場所によっては3月並み、と桜咲く時期より季節後戻りの肌寒さにもなる見込みです。



いっそう雨の冷たさが体に堪えることになります。雨で身体を濡らさないように、そして厚手の上着などを活用し、身体を冷やしすぎないよう気を付けて、過ごしましょう。



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きょう23日(木)の県内は、午前中は絶え間なく続く雨。午後は少しずつ雨は途切れ途切れになっていくものの、日が暮れる頃までは雨傘が手放せない天気で、雨が完全に止むのは夜になってから、とみています。





雨により日中は気温上昇が鈍く、最高気温で15～16度くらいの所が多い見込みです。3月並みの気温に止まる所もあります。厚手の上着などを活用し、体を冷やしすぎないよう十分ご注意ください。





天気は、この先も小刻みな周期変化が続きます。

あす24日(金)は天気回復。土曜日も晴れ間多い一日ですが、日曜日は雲が増えて午後は所々で雨の可能性。来週も中頃の「昭和の日」の祝日あたりで天気がぐずつきそうです。この先は再び気温は平年より高めの日が多く、特に日ざし届く日は少し汗ばむ陽気にもなるでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

