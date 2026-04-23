拾った保険証で他人になりすまし病院を受診した疑いで、住職が逮捕されました。住職の廣利輝和容疑者（55）は2月、都内の路上で拾った健康保険証を使って知らない男性（60代）になりすまし、大阪市内の病院で診療と薬の処方を受けた疑いが持たれています。問診では、拾った保険証に記載された名前や住所、生年月日を記入していたということです。廣利容疑者は、2024年3月ごろから東京や岡山、京都などで、115回にわたってなりすま