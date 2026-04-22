海外で広がる、子どものSNSの利用制限。日本でも規制するかどうかなどの議論が本格化しています。

【画像で見る】子どものSNS利用「何を制限？」 各家庭のルール

長時間利用に闇バイト勧誘…SNSとどう付き合う？

小1の子どもの母

「SNSのいじめとかもあると思うので、そういったことも不安に感じている」

子どものSNS依存について、親からは不安の声が相次いでいます。

中1・小4・4歳の子どもの母

「事件のこういう手口がありました、というのを見ているときがあったので、注意したことがあります」

スマホの普及に伴い、SNSの長時間利用やアダルトサイト視聴、闇バイトの勧誘など、未成年へのさまざまな悪影響が問題視されています。



SNSを通じたトラブルから子どもたちをどう守るのか。

総務省は22日、有識者会議を開催。SNS事業者などに対し法的な責任を求める案が示され、これまで以上に厳格な「年齢確認」を求める意見も出ています。

日本でも検討進む 規制について子を持つ親は…

海外では、オーストラリアが16歳未満のSNSの利用制限を始めていますが、規制について親は…

4歳の子どもの母

「規制してもらえるのはちょっと安心」



小5と大学生の子どもの母

「何でも調べられてしまうので、制限してもらった方がいいと思う」

4歳の子どもの母

「長時間の電車や静かにしてほしい時に（動画）を見てくれていると助かる部分も正直なところ。禁止となっちゃうとちょっと…」

有識者会議は、法改正を目指して5月ごろに報告書案を取りまとめる予定です。

家庭でできることはある？子どものSNS利用

井上貴博キャスター：

SNSの脳への影響や依存度は、薬物依存に近いという科学的なデータも出ています。そのため大人が何もやらないのは無責任だと思いますが、どのように実効性を持たせるかなどが課題になります。

出水麻衣キャスター：

確かにもう家庭内でのルールだけでは対応しきれないですが、諦めずに子どもと会話をすることも必要だと思います。

井上キャスター：

子どものSNS利用で何を制限しているかきいた調査もあります。



例えば…

「LINEグループには参加しない」（30代女性）

「他人の顔をSNSに掲載しない」（40代女性）

「フォロー・検索はOKだが“鍵”をかける」（40代女性）

※株式会社R＆G調べ