メ～テレ（名古屋テレビ） 日経平均株価が初の6万円台です。急ピッチの値上がりに、名古屋の街でも驚きの声が聞かれました。 史上初めて、一時6万円を超えた日経平均株価。その後は、利益確定の売りが強まり、22日より445円安い5万9140円で23日の取引を終えました。 去年10月に5万円を突破してから、6万円に届くまでわずか半年。あまりの急ピッチぶりに街の人からは…。 「(上がり方は)尋常じゃない(日々の生活