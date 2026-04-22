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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」のネコ山が、「【50%還元】突撃開始 エアウォレット軍団の還元祭りで大騒ぎ」と題した動画を公開した。動画では、送金アプリ「エアウォレット」で新たに開始された、最大50%還元を含む複数のキャンペーンについて解説している。



まず、エアウォレットの新規登録者向けキャンペーンを紹介。リクルートID連携、本人確認、および15,000円以上のチャージを行うことで、全員に2,000円がプレゼントされる。さらに、招待コードを入力することで500円が追加で付与される。チャージしたお金は手数料0円で元の銀行口座に戻すことが可能だ。



続いて、決済キャンペーンについても言及。対象のコンビニやドラッグストアでエアウォレットのQR決済を利用すると、何度でも50%が還元される。上限は新規登録者が500円分、既存ユーザーが300円分となっており、ネコ山は使えるお店としてローソンなどを挙げ、「からあげクンが美味しいじゃないですか」と語った。また、エアウォレットのVisaカードによる決済でも、新規は50%還元（上限500円分）、既存は10%還元（上限500円分）となるキャンペーンが同時開催されている。



Visaカード決済の注意点として、Amazonギフト券などへのチャージは対象外となる点や、現状Apple Pay・Google Payに正式対応していない点を指摘。AndroidユーザーであればGoogle Wallet経由で登録できる裏技も紹介した。これらのキャンペーンは事前のエントリーが必要であり、5月18日や5月20日など期限が設けられているため、興味がある人は早めの参加が推奨される。