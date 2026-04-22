レース後の“行き過ぎた言葉”に歯止めへ　JRAがSNSの誹謗中傷・脅迫に厳正対応

JRA（日本中央競馬会）は4月22日、騎手や調教師など中央競馬の関係者に対する、SNSやインターネット掲示板での悪質な投稿について、厳正に対応していく方針を発表しました。

対象となるのは、誹謗中傷にあたる投稿や、事実に基づかない悪質な書き込み、さらに脅迫と受け取られるような投稿です。JRAは、こうした行為を悪質と判断した場合、警察への通報や法的措置を含めて対応するとしています。

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近年はスポーツ界全体で、SNS上の誹謗中傷が大きな問題となっています。選手本人だけでなく、競技を支える関係者にまで被害が広がるケースもあり、安心して競技に関われる環境づくりが課題となっています。JRAも今回の発表で、騎手や調教師など中央競馬関係者をこうした行為から守る姿勢を、あらためて明確にした形です。

競馬は、レース結果によって喜びも悔しさも大きく動く世界です。そのため、レース後に騎手や調教師へ厳しい声が向けられることもあります。ただ、結果について意見を述べることと、相手を傷つけることは別です。まして、脅迫にあたるような言動は許されるものではありません。

競馬を楽しむ人が多いからこそ、関係者が安心してレースに臨める環境をどう守っていくかが、これまで以上に重要になりそうです。

＜参考・引用＞

JRA「ファンからの悪質な誹謗中傷および脅迫行為等に対する厳正な対応」（2026年4月22日）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042209.html