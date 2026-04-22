森香澄、夏ランジェリー着こなす「ピーチ・ジョン」新ミューズに決定
【モデルプレス＝2026/04/22】ピーチ・ジョンは、フリーアナウンサーの森香澄をブランドの新ミューズとして発表。あわせて、第1弾となるビジュアルと動画が公開された。
【写真】30歳フリーアナ、美ボディ際立つランジェリー姿
ビジュアルは、森も普段から愛用しているというブランドを代表するシリーズ「ナイスバディブラ」をはじめ、夏ランジェリーを着こなす爽やかなビジュアルに仕上がった。日常にぴったりな着け心地を追求したPJ BASIC by PEACH JOHNならではの、自然体な表情やポーズのビジュアルも見どころだ。ビジュアルおよび動画は、公式通販サイトおよび公式SNSにて順次公開される。
「ナイスバディブラ」は、着用することでメリハリのある理想の比率に近づき、全身をスタイルアップして魅せるシリーズ。「バストが上がって体全体もきれいに見えるし、ホールド感があって安心できます」と、ミューズの森も “きれいに盛れて、頼れるブラ” とお気に入りだというシリーズは、ブランド人気No.1を誇る（売上No.1シリーズ※PEACH JOHN内 2025年1月1日〜12月31日の販売実績）。サイドベルトまでフルに使用したツートーンが美しいリボン柄のストレッチレースを飾った縦長のカップデザインが特長的な「ナイスバディブラリボンレース」のデザインの新色は、夏に嬉しい透明感のある爽やかなニュアンスカラー。
「盛れるノンワイヤーブラ」は、分厚い下厚カップでボリュームアップ＆寄せ上げ、くっきり盛り谷間をメイクする、ラクな着け心地のノンワイヤーブラ。2025年ノンワイヤーブラで第1位の売上を誇る人気のブラ。光沢ある生地調の部分と、繊細な花柄部分のマリアージュが美しいランジェリーライクなデザイン。新色は肌になじんで華やぐ、くすみカラー。
「クーリッシュブラ」は、カップとサイドベルトの肌側に、接触冷感機能の生地を使用した、着けた瞬間ひんやり涼しい、猛暑対策ブラ。レースやカップ表側の生地、パッドにも通気性を考慮した素材でムレにくい仕様に。ざっくりとした網目で通気性のある大ぶりの花柄レースと、センターの3連リング型のチャームのデザインが、洗練された大人な色気を演出する。
シンプルで洗練されたデザインと、日常にぴったりな着け心地を追求したPJ BASIC by PEACH JOHNのシグネチャーアイテム「コットンミックスロゴノンワイヤー」シリーズから、4月28日発売のバックホックのデザインの新色。下厚カップで美胸をメイクしながら、ヘルシーでナチュラルな印象を作り出すシンプルなデザイン。身生地はコットン93%以上を使用したナチュラルな肌ざわりで、のびのび過ごしたい時や、軽めの運動時にも使用可能。幅広いサイズの人が使用できる、豊富なサイズ展開も魅力となっている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳フリーアナ、美ボディ際立つランジェリー姿
◆森香澄「ピーチ・ジョン」新ミューズに
ビジュアルは、森も普段から愛用しているというブランドを代表するシリーズ「ナイスバディブラ」をはじめ、夏ランジェリーを着こなす爽やかなビジュアルに仕上がった。日常にぴったりな着け心地を追求したPJ BASIC by PEACH JOHNならではの、自然体な表情やポーズのビジュアルも見どころだ。ビジュアルおよび動画は、公式通販サイトおよび公式SNSにて順次公開される。
◆森香澄、夏ランジェリー着こなす
「ナイスバディブラ」は、着用することでメリハリのある理想の比率に近づき、全身をスタイルアップして魅せるシリーズ。「バストが上がって体全体もきれいに見えるし、ホールド感があって安心できます」と、ミューズの森も “きれいに盛れて、頼れるブラ” とお気に入りだというシリーズは、ブランド人気No.1を誇る（売上No.1シリーズ※PEACH JOHN内 2025年1月1日〜12月31日の販売実績）。サイドベルトまでフルに使用したツートーンが美しいリボン柄のストレッチレースを飾った縦長のカップデザインが特長的な「ナイスバディブラリボンレース」のデザインの新色は、夏に嬉しい透明感のある爽やかなニュアンスカラー。
「盛れるノンワイヤーブラ」は、分厚い下厚カップでボリュームアップ＆寄せ上げ、くっきり盛り谷間をメイクする、ラクな着け心地のノンワイヤーブラ。2025年ノンワイヤーブラで第1位の売上を誇る人気のブラ。光沢ある生地調の部分と、繊細な花柄部分のマリアージュが美しいランジェリーライクなデザイン。新色は肌になじんで華やぐ、くすみカラー。
「クーリッシュブラ」は、カップとサイドベルトの肌側に、接触冷感機能の生地を使用した、着けた瞬間ひんやり涼しい、猛暑対策ブラ。レースやカップ表側の生地、パッドにも通気性を考慮した素材でムレにくい仕様に。ざっくりとした網目で通気性のある大ぶりの花柄レースと、センターの3連リング型のチャームのデザインが、洗練された大人な色気を演出する。
シンプルで洗練されたデザインと、日常にぴったりな着け心地を追求したPJ BASIC by PEACH JOHNのシグネチャーアイテム「コットンミックスロゴノンワイヤー」シリーズから、4月28日発売のバックホックのデザインの新色。下厚カップで美胸をメイクしながら、ヘルシーでナチュラルな印象を作り出すシンプルなデザイン。身生地はコットン93%以上を使用したナチュラルな肌ざわりで、のびのび過ごしたい時や、軽めの運動時にも使用可能。幅広いサイズの人が使用できる、豊富なサイズ展開も魅力となっている。（modelpress編集部）
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