綾瀬はるか、夫役の妻夫木聡と肩を寄せ合う“夫婦ショット”公開「兄妹みたい」「笑顔が似てるー」
俳優・綾瀬はるか（41）のスタッフ公式インスタグラムが20日更新され、主演を務める映画『人はなぜラブレターを書くのか』で共演する妻夫木聡（45）とのオフショットが公開された。夫婦役を演じた2人の仲むつまじい姿に反響が集まっている。
【写真】「とてもお似合い」肩を寄せう綾瀬はるか＆妻夫木聡と“夫婦ショット”
「寺田家のオフショットを公開」と投稿された写真は、夕焼けの海辺を背景に綾瀬と妻夫木が顔を寄せ合い、そろって笑顔を見せる“夫婦ショット”となっており、穏やかで温かみのある雰囲気が印象的な1枚となっていた。
1枚目では、妻夫木が綾瀬の肩に手を回し、2枚目では、綾瀬が妻夫木の肩に手を回して寄り添う姿も捉えられており、撮影現場での和やかな空気感が伝わってくる。
コメント欄には「きゃわいい」「すごく笑顔が素敵な2人で似てる」「兄妹みたい」「素敵なご夫婦」「とてもお似合い」「笑顔が似てるー」といった声が寄せられていた。
【写真】「とてもお似合い」肩を寄せう綾瀬はるか＆妻夫木聡と“夫婦ショット”
「寺田家のオフショットを公開」と投稿された写真は、夕焼けの海辺を背景に綾瀬と妻夫木が顔を寄せ合い、そろって笑顔を見せる“夫婦ショット”となっており、穏やかで温かみのある雰囲気が印象的な1枚となっていた。
1枚目では、妻夫木が綾瀬の肩に手を回し、2枚目では、綾瀬が妻夫木の肩に手を回して寄り添う姿も捉えられており、撮影現場での和やかな空気感が伝わってくる。
コメント欄には「きゃわいい」「すごく笑顔が素敵な2人で似てる」「兄妹みたい」「素敵なご夫婦」「とてもお似合い」「笑顔が似てるー」といった声が寄せられていた。