どうしてお台場や赤坂ではなく、汐留を選択したのか。「ニュース7」「紅白歌合戦」の司会などを担当し、高い人気を誇った和久田麻由子アナウンサー（37）がNHKを退社。4月25日にスタートする日本テレビの土曜22時台「追跡取材 news LOG」のメインキャスターに就任する。4月10日の記者会見では、退社の理由を「子どもを2人授かりまして育児をする中で、家族と過ごす時間と自分の仕事とのバランスを考えるようになりました。もう少し柔軟な働き方を望むようになった」と説明した。

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では、なぜ新たな職場として日本テレビを選んだのか。制作会社スタッフはこう話す。

「少し前までのTBS、最近のフジテレビはフリーを重用し、そのぶん局アナが割を食うという現象が起こっていました。TBSは朝の帯『あさチャン！』で元日本テレビの夏目三久を起用。帯のMCを目指していた田中みな実はこの人事を受け、退社を決意しています。フジは2年前、『Live News イット!』に元NHKの青井実を抜擢し、局アナの榎並大二郎が更迭されています（今春、同番組に復帰）。一方の日テレは、鈴江奈々や水卜麻美ら局アナが帯でメインを張っており、若手アナが希望を持てる体制が整っている。そのため、『フリーが荒らしにきた』感がない。新規参入者にとって、やりやすいのでは」

■『news zero』キャスター就任時は有働有美子を全面バックアップ

和久田アナ出演の『追跡取材 news LOG』は新番組であり、同じ時間帯の前番組は元NHKでフリーの有働由美子がMCを務める『with MUSIC』だった。

「これも、局側の配慮だと思いますよ。局アナが担当していた時間帯にフリーが来ると、やる気を削ぐ要因になりますからね」（前出の制作会社スタッフ）

和久田アナが汐留を選んだ理由は、もう1つ考えられるという。

「日テレは局を挙げて、1人のタレントやフリーアナを盛り上げることに長けている。2018年、有働さんが『news zero』のキャスターに就任した時も、すごくバックアップしていました。番組初日、21時から『深イイ話2時間SP』に出演させ、23時から『news zero』が生放送されました。終了後には『月曜から夜ふかし』初の生放送にも登場させています。前々日の土曜夕方には『zeroスピンオフ 有働由美子って、ナニモノ？』まで放送されている。日テレは、報道とバラエティーという畑違いのジャンルでも連携が取れている」（芸能記者）

その年末年始には「平成ニッポンの瞬間映像ランキング！30 有働由美子&水卜麻美が初タッグ！」、「【TOKIO×嵐】嵐にしやがれ元日SP!」と日テレのゴールデン帯に出演させた。

「重要な番組を任せて、『有働＝日テレ』のイメージを作り、視聴者を『news zero』に引き寄せました。実際、数字も良かった。おそらく、日テレは和久田アナにも同様のバックアップをするでしょう。NHK時代、あまり素の部分を出す機会がなかったぶん、バラエティー番組に出演すれば、新たな一面が見えるはず。それが新番組の数字にもつながっていくと思います」（前出の芸能記者）

昨年の年間視聴率でゴールデン帯1位を獲得した日本テレビ。番組同士の連携でも他局を凌駕しており、身を任せるフリーアナが選択しやすい局となっているようだ。

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和久田アナといえば、その才女ぶりで有名だ。関連記事「和久田麻由子は“女子御三家”の女子学院から東大へ 元NHKの先輩・膳場貴子と重なるキャリア」…では、膳場貴子との共通点について伝えている。