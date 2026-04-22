二階堂高嗣“義隆”、不倫相手と修羅場の展開に… 22日放送『サレタ側の復讐』第4話【あらすじ】
テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第4話が22日放送される。
【場面写真】これは修羅場!!包丁を前にする二階堂高嗣
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
第4話では、夫・義隆だけでなく、不倫相手・まどか（矢野ななか）へも復讐したいと決意した奈津子。佳乃と麗奈の協力のもと、2人を別れさせる計画を始動する。
早速、変装した佳乃が2人の職場である丸越デパートに客として乗り込み、まどかに接触を図る。崖っぷちに追い込まれた不倫カップルは、狙い通り修羅場となる。
さらに、佳乃は立て続けに作戦を実行し、あるイケメンを雇い、まどかを誘惑するよう仕向ける。しかし、まどかとイケメンが待ち合わせる場所に現れたのは、佳乃が雇ったイケメンではなく、麗奈の夫・樹（高松アロハ）だった。
【場面写真】これは修羅場!!包丁を前にする二階堂高嗣
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
早速、変装した佳乃が2人の職場である丸越デパートに客として乗り込み、まどかに接触を図る。崖っぷちに追い込まれた不倫カップルは、狙い通り修羅場となる。
さらに、佳乃は立て続けに作戦を実行し、あるイケメンを雇い、まどかを誘惑するよう仕向ける。しかし、まどかとイケメンが待ち合わせる場所に現れたのは、佳乃が雇ったイケメンではなく、麗奈の夫・樹（高松アロハ）だった。