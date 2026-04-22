【ブンデスリーガ】バイエルン 4−2 シュトゥットガルト（日本時間4月20日／アリアンツ・アレーナ）

【映像】伊藤洋輝、相手を察知→一気にハイプレスを仕掛ける瞬間

バイエルンに所属する日本代表DFの伊藤洋輝が、鋭い出足の守備で相手の自由を奪った。FWルイス・ディアスと挟み込んだ場面の“地味うま”プレーをファンが称賛している。

バイエルンは日本時間4月20日、ブンデスリーガ第30節でシュトゥットガルトと対戦した。この試合で引き分け以上に終わると、2年連続35回目の優勝となる重要な一戦。伊藤はDFキム・ミンジェとの“日韓センターバックコンビ”でスタメン出場した。

この日もビルドアップに積極的に参加する伊藤だったが、11分には出足鋭い守備で魅せる。シュトゥットガルトがバイエルンの左サイドから攻め込んでくると、DFヨシュア・ヴァグノマンがDFアルフォンソ・デイヴィスに寄せられる前に、ハーフスペースにポジションをとっていたMFビラル・エル・カンヌスへパスを出して突破を狙う。

センターサークル付近での攻防だったが、伊藤はカンヌスの動きを察知し、鋭い出足で距離を詰める。前を向かせないように、体をぶつけて相手のバランスを崩し、サイドラインに追い込むと、そこにプレスバックを仕掛けたルイス・ディアスがボールを奪い取った。

このプレーはタッチラインを割り、シュトゥットガルトボールのスローインとなったが、伊藤の状況判断、ハイプレス、ルイス・ディアスとの連動で相手の攻撃の芽を摘み取ったシーンとなった。

するとABEMAのコメント欄やSNSのファンたちも「伊藤いい守備だな」「上手いな」「さすがやな」「伊藤集中してるな」「そこまで上がるの！？」「あそこはエグい」「伊藤バイエルンにフィットしてるな」と伊藤を称賛。また猛スピードでボールを刈り取りに来たルイス・ディアスについても「ディアスえぐいw」「伊藤とディアスいい守備」「ディアスの加速やばいやろ」「怖いってw」といった声が寄せられた。

その後バイエルンは、21分に失点するも3点を奪い、前半で試合をひっくり返す。後半はお互いに1点ずつを取り合い、4ー2で勝利。フル出場となった伊藤は、優勝の瞬間をピッチで迎えた。（ABEMA／ブンデスリーガ）