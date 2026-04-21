◆パ・リーグ 日本ハム３―１楽天（２１日・エスコンフィールド）

楽天は日本ハムに競り負け、２連敗になった。

開幕から４戦４勝を目指して先発した楽天の荘司は、序盤から１５０キロを超える直球にスプリットやカットボールを交えて三振を量産。しかし、３回にレイエスに左前適時打を許して先制点を献上すると、同点に追いついた直後の４回には奈良間と水野に連続適時打を浴びて２点のビハインドを負った。７回を投げて８安打３失点、１０奪三振と力投したが、白星はつかめなかった。三木監督は荘司について「ボールも良かったと思いますし。最初（３回）よく最少失点に抑えてきたんだけど、次の回（４回）も取った後っていうところもあって、そこの３点目のところを頑張ってこれからと思う。でも、いいボールたくさんあったし、このことをまた整理して、次の登板に向けてしっかり整えてほしい」と語った。

打線は１点を追う４回に浅村の２号ソロで一時同点に追いついたが、日本ハム先発の達を攻略できなかった。７回以降は毎回走者を出したが、３イニング連続で併殺打。好機であと一本が出なかった。

首位のソフトバンクとオリックスが敗れて、楽天が勝利すれば、２試合以上消化時点では２０２２年６月２３日以来１３９８日ぶりとなる単独首位に浮上できるチャンスだったが、惜敗。連敗ストップへ仕切り直す。