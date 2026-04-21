レゾンデートル（東京都渋谷区）が、結婚して10年以上になる既婚男女を対象とした「熟年離婚」に関する意識調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】うわ…生々しい… コチラが「熟年離婚したいと思う？」男女のリアルな回答です！（子どもの有無別・世帯年収別）

子どもの有無が「熟年離婚」の願望に影響する？

調査は3月19日、全国の40〜59歳の既婚男女を対象に実施。計2000人（男性1000人、女性1000人）のうち、「結婚して10年以上」と回答した人の中から無作為に抽出した720人（男女各360人）から有効回答を得ています。

「熟年離婚したいと思っていますか？」と質問すると、「どちらかといえば『はい』」が18.5％、「どちらかといえば『いいえ』」が81.5％という結果になりました。

子どもの有無での違いを見てみると、「熟年離婚したい」と回答した人は、「子どもがいる」520人中117人（22.5％）、「子どもがいない」200人中16人（8.0％）という結果になりました。

「子どもがいる」人と、「子どもがいない」人とで約2.8倍の差があったことから、同社は「『子育て期の不満』や『これまで子どもを理由に離婚を控えていた』といった背景が影響しているのかもしれません」と分析。「法改正により『共同親権』という選択肢が広がったことも、子どもが未成年の場合、熟年離婚を望む意識を左右する要因の一つと考えられます」とコメントを寄せています。

子どもがいる既婚者の皆さん、「熟年離婚したい」と思いますか……？