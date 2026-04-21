フルサイズの巨大四駆モデル！

トヨタは2026年4月2日、米国工場で生産されたトヨタ「タンドラ」をトヨタモビリティ東京から発売しました。なお、全国発売は今夏以降を予定しています。

日本への導入にあたっては、同年2月16日に施行された、日米交渉を踏まえた「米国製乗用車の認定制度」が活用されています。

【画像】超カッコいい！ これが“ランクル超え”のトヨタ新型「“四駆”モデル」の姿です！ 画像を見る（30枚以上）

この新制度により、日本での追加試験を実施することなく、米国の安全性に適合する車両を販売できるようになりました。

トヨタ車では、まず米国で人気のタンドラと「ハイランダー」が認定を取得。2車種は2026年4月2日に日本での販売を開始しました。

あわせて日本導入が検討されている「カムリ」については、準備が整い次第販売を開始するとアナウンスされています。

タンドラはアメリカンカルチャーを体現したフルサイズピックアップトラック。TNGA-Fラダーフレームの採用により、耐久性や悪路走破性、高い剛性による優れた走行安定性を実現しました。

2026年4月2日に日本導入されたモデルは「1794 Edition」。発売にあたり、詳しい仕様や装備内容が公表されました。

ボディサイズは全長5930mm×全幅2030mm×全高1980mm、ホイールベース3700mmと大柄で、日本で販売中のトヨタ車のなかでは類を見ない圧倒的な存在感を放ちます。

特に「ランドクルーザー300」（全長4950-4985mm×全幅1980-1990mm×全高1925mm）と比べても、全長で約1m近く長く、ひと回り以上大きいスケールであることが際立っています。

また最大積載量は400kg。地方在住で荷物をたくさん積む機会のある人には重宝しそうです。

フロントには立体的な大型グリルを装着。フロントバンパー、フロントドア、テールゲート、およびインテリア（助手席側）には「1794 Edition」の専用ロゴがあしらわれ、所有する特別感をかき立てます。ボディカラーは全6色から選択が可能。

フロントドアとともにリアドアも備え、2列5人乗りのレイアウトを採用するなど、実用性の高さがポイントです。

インテリアカラーはサドルタン、シート素材には本革を採用。インパネ中央部には先進的で迫力のある14インチディスプレイオーディオを搭載しています。

フロントシートは運転席10ウェイ、助手席8ウェイパワーシートが標準で備わります。天井にはパノラマムーンルーフが採用されており、開放感のある運転を楽しめそうです。

なお、本車両は米国向け仕様であり、一部米国基準をベースとしています。エアコンの温度表記は華氏、マルチメディア関連の表示言語は英語、ソフトウェア更新サービスや車載ナビ操作など、一部の機能が利用できないという、米国向け仕様ならではの注意点も存在します。

安全面では「トヨタセーフティセンス」を搭載。加えてパーキングサポートブレーキ（前後方静止物・後方接近車両）やパノラミックビューモニターも標準で備わります。

パワートレインは最高出力394PS・最大トルク649Nmのパワフルな3.4リッターV型6気筒ツインターボエンジンを搭載。

駆動方式はパートタイム4WD、トランスミッションは10速AT（Direct Shift 10AT）を採用しています。

タンドラ1794 Editionの価格（消費税込み）は1200万円。TMMTX テキサス工場を生産拠点とし、トヨタモビリティ東京から発売中です。