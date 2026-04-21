44歳の誕生日報告の安田美沙子「たまたま白髪も気になって…」 ナチュラルな美しさ際立つニューヘア披露「AIみたいに綺麗」「すごくお似合い」
2児の母でタレントの安田美沙子が21日、自身のインスタグラムを更新。44歳の誕生日を迎えたことを伝え、ナチュラルな美しさが際立つ“ニューヘア”を披露した。
【写真・動画】「AIみたいに綺麗」44歳の誕生日に“ニューヘア”を披露した安田美沙子
安田は「44さいになりました。特になにもかわらず、たまたま白髪も気になって美容院に行って家に着いたら。。ハイライトを初めて入れてもらた」と報告。「白髪染めも入れつつのハイライトし過ぎない、程よい感じで立体感。うれしい。ニューヘア」と実際に美容室での施術の動画なども添え、うれしそうに伝えた。
この投稿にファンからは「AIみたいに綺麗です！もちろんAIより実写の方が綺麗ですが！」「おめでとうございます ホントお美しいです」「おめでとうございます すごくお似合いですね」「おめでとう 年齢重ねる毎に魅力が増して素敵です」「全然変わらず凄く可愛いです」「美しさがとにかく倍増しています」「こんな可愛い44歳いないです」など、祝福と称賛の声が続々と寄せられている。
【写真・動画】「AIみたいに綺麗」44歳の誕生日に“ニューヘア”を披露した安田美沙子
安田は「44さいになりました。特になにもかわらず、たまたま白髪も気になって美容院に行って家に着いたら。。ハイライトを初めて入れてもらた」と報告。「白髪染めも入れつつのハイライトし過ぎない、程よい感じで立体感。うれしい。ニューヘア」と実際に美容室での施術の動画なども添え、うれしそうに伝えた。