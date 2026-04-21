瀬戸朝香、膝丈スカートで美脚スラリ「膝下がめちゃくちゃ長い」「ふくらはぎどこに行ったの」と反響
【モデルプレス＝2026/04/21】女優の瀬戸朝香が4月20日、自身のInstagramを更新。膝丈のスカートを身につけたショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】イノッチの49歳妻「スタイルの良さがよく分かる」美脚スラリのオフィス風膝丈スカート
瀬戸は、出演している日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）のボードを手にした全身ショットなど複数枚を投稿。ブルーのボウタイブラウスに、膝丈のタイトスカートというオフィス風のコーディネートで、スラリとした膝下が際立っている。
また、同番組で“テーブルクロス引き”に成功したことを報告し「正直なところ 自信はなかったのですが笑笑 やってのけました」と喜びのコメントもつづっている。
この投稿に、ファンからは「膝下がめちゃくちゃ長い」「ふくらはぎどこに行ったの」「こんな上司いたら最高」「スタイルの良さがよく分かるコーディネート」「美しいお姉様」といったコメントが寄せられている。
瀬戸は2007年9月に20th Century・井ノ原快彦と結婚し、2010年3月に第1子となる長男、2013年11月に第2子となる長女を出産。2人の子供が現在イギリスに留学中であることを公表している。（modelpress編集部）
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【写真】イノッチの49歳妻「スタイルの良さがよく分かる」美脚スラリのオフィス風膝丈スカート
◆瀬戸朝香、膝丈スカートのオフィス風コーデ披露
瀬戸は、出演している日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）のボードを手にした全身ショットなど複数枚を投稿。ブルーのボウタイブラウスに、膝丈のタイトスカートというオフィス風のコーディネートで、スラリとした膝下が際立っている。
◆瀬戸朝香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「膝下がめちゃくちゃ長い」「ふくらはぎどこに行ったの」「こんな上司いたら最高」「スタイルの良さがよく分かるコーディネート」「美しいお姉様」といったコメントが寄せられている。
瀬戸は2007年9月に20th Century・井ノ原快彦と結婚し、2010年3月に第1子となる長男、2013年11月に第2子となる長女を出産。2人の子供が現在イギリスに留学中であることを公表している。（modelpress編集部）
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