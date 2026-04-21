「田鎖ブラザーズ」出演・2児の父俳優、作中登場のあんかけ焼きそば再現 “田鎖流”には「ウチの息子にも全力で拒否されたぜ」
【モデルプレス＝2026/04/21】俳優の和田正人が4月21日、自身のInstagramを更新。手作りのあんかけ焼きそばを公開し、反響が寄せられている。
【写真】46歳・2児の父俳優「焼き色が食欲そそる」野菜たっぷりあんかけ焼きそば披露
TBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）で主人公の父・田鎖朔太郎を演じる和田は「田鎖ブラザーズ観てたら、無性に食いたくなったので…もっちゃん風焼きそばを作ってみたぜ」と報告。作中に登場する町中華「もっちゃん」のメニュー・あんかけ焼きそばを手作りしたことを明かし、写真を公開した。
「ガンガン酢をかけるのが田鎖流なんだぜ」と、朔太郎が酢をかけて食べる様子を息子たちが嫌がる描写にも触れ、「案の定…ウチの息子にも全力で拒否されたぜ。泣」と吐露。焼きそばを食べる息子の後ろ姿も披露している。
この投稿には「再現度高い」「野菜たっぷりで美味しそう」「息子さんも嬉しそう」「焼き色が食欲そそる」「真似したい」「メニュー教えて」などの反響が寄せられている。
和田はタレントの吉木りさと2017年11月22日に結婚。2019年10月に長女、2022年10月に長男が誕生した。
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。（modelpress編集部）
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【写真】46歳・2児の父俳優「焼き色が食欲そそる」野菜たっぷりあんかけ焼きそば披露
◆「田鎖ブラザーズ」和田正人、“もっちゃん風焼きそば”披露
TBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）で主人公の父・田鎖朔太郎を演じる和田は「田鎖ブラザーズ観てたら、無性に食いたくなったので…もっちゃん風焼きそばを作ってみたぜ」と報告。作中に登場する町中華「もっちゃん」のメニュー・あんかけ焼きそばを手作りしたことを明かし、写真を公開した。
◆和田正人の投稿に反響
この投稿には「再現度高い」「野菜たっぷりで美味しそう」「息子さんも嬉しそう」「焼き色が食欲そそる」「真似したい」「メニュー教えて」などの反響が寄せられている。
和田はタレントの吉木りさと2017年11月22日に結婚。2019年10月に長女、2022年10月に長男が誕生した。
◆岡田将生主演「田鎖ブラザーズ」
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。（modelpress編集部）
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