どこにしまったわからなくなったり、散らかりがちな「文具」。「1か所にまとめなきゃとペン立てにたくさんペンやハサミを刺していて、使いにくくなっているお宅が多いんです」と語るのは、整理収納アドバイザーとしてお片付けサポートを行っているESSEベストフレンズ101の伊藤優子さん。ちょっとした工夫で文房具がグッと使いやすくなる方法を3つお伝えします。

1：「使える」と「使いやすい」は別！本当に使うものだけに厳選する

書けるけれど色がかすれるペン。切れるけれど、少し切りにくいハサミ。セットでついてきたけれど、出番のない色のペン。

【実際の写真】選びやすく戻しやすい！完璧な文房具収納

「まだ使える」文房具のうち、私たちが無意識に手に取っているのは、じつは「使いやすい」と感じているものだけだったりします。

まずは素直に、「これ、好き！」「気がつけばいつもこれを選んでいる」と感じるものだけに絞ってみてください。それだけで、「これは違う」と選び直す手間や、使い心地のモヤモヤも減り、ペン立ても気持ちも軽やかになります。

2：定番アイテムは思いきって各1本に

ボールペン、ハサミ、マジックなど、自分がよく使うアイテムを思いきって各1本だけにしてみます。目に入る場所の数を絞ることで迷いがなくなり、お目当てのものが1秒で取れるようになります。すると、書類を書く、紙を切るなど次の行動もスムーズになり、作業がはかどるように。

残りは予備として別の場所に収納。それだけで、使いたいものがパッと手に取れ、すぐに行動に移せる仕組みが整います。

3：1軍セットは、よく使う場所へ分散して快適に！

リビングなどの広い部屋では、1か所にまとめて収納すると、遠くて出しっぱなしになってしまうことも。

その場合は、使う場所のすぐ側に1軍セットを分散して置くことで、

・取りに行く手間、戻す手間がなくなる

・置きっぱなしが減り、ものの紛失もなくなる

・すぐ行動に移せる

と、日々の暮らしがラクになります。

わが家では、学校や仕事の書類を記入する場所、子どもたちが工作をする場所、玄関に近い梱包をする場所など、「どこでよく使うか？」を意識して、使う場所に1軍セットを置いています。

普段使いの文房具は、たくさんもつことよりも、「すぐに使える」ことがストレスを減らすコツ。たくさんあるからこそ、1軍セットをつくって使う場所に配置を。すると、もて余した文房具も活用でき、暮らしがラクに回ります。

まずはペン立てから1軍文房具を選んでみませんか？