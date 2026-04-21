鈴木福、コンビニバイトに憧れ 中島健人＆田中麗奈に“鈴木太郎”とイジられる
俳優の鈴木福が21日、都内で行われた28日放送開始のNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）試写会に登壇。コンビニ店員のアルバイトへの憧れを語った。
【写真】コンビニ制服で！ウインクする中島健人
同イベントには、主演の中島健人と田中麗奈も出席。司会が誤って、鈴木と役名が混ざった「鈴木太郎さん」と呼ぶと、鈴木は恥ずかしそうに照れ笑い。その後、中島と田中からも「鈴木太郎さん」とイジられ、会場の笑いを誘っていた。
鈴木は、大学3年生の新人アルバイト・廣瀬太郎を演じる。「僕自身この仕事をずっとやらせていただいて、アルバイトの経験とかが全くないので、コンビニのバイトとかいうのはすごく憧れがあります」と明かし、「友達からいろんな話を聞くと、バイトしている人は、僕にはない経験なのですてきだなと思っています」と目を輝かせた。
そして「今回、コンビニ店員としての所作をたくさん学ばせていただいて。ちょっとアルバイトしている気分と言いますか…。実際に（バイトとして）入ったらわからないことがいっぱいあると思うんですけど、それっぽくできるようになってるのかななんて思った時に、バイトの気分を味わえて、いろんな役でお仕事を学べたり経験できるというのは、すごく魅力的だなと思います」と笑みを浮かべた。
【写真】コンビニ制服で！ウインクする中島健人
同イベントには、主演の中島健人と田中麗奈も出席。司会が誤って、鈴木と役名が混ざった「鈴木太郎さん」と呼ぶと、鈴木は恥ずかしそうに照れ笑い。その後、中島と田中からも「鈴木太郎さん」とイジられ、会場の笑いを誘っていた。
そして「今回、コンビニ店員としての所作をたくさん学ばせていただいて。ちょっとアルバイトしている気分と言いますか…。実際に（バイトとして）入ったらわからないことがいっぱいあると思うんですけど、それっぽくできるようになってるのかななんて思った時に、バイトの気分を味わえて、いろんな役でお仕事を学べたり経験できるというのは、すごく魅力的だなと思います」と笑みを浮かべた。