長田観光 巨大ショッピングモールいいとこどりツアー



今回の長田観光は、草刈民代さんをゲストに迎え、

ららぽーと豊洲＆有明ガーデンの巨大ショッピングモールを

ハシゴしてお得な魅力を調査する「いいとこどりツアー」！

長田観光と栞里社員がご案内します！



＜ＶＴＲ出演＞

佐藤栞里・長田庄平・草刈民代



【アーバンドック ららぽーと豊洲】

▼KEYUCA アーバンドック ららぽーと豊洲店

・履くだけネイル ストッキング〈5本指・ハイソックス〉2200円

・coconeco 親猫グラス 1540円

・食洗機対応 pomaステンレスマグ 400ml 1419円〜

・立てて収納 缶ストッカー 759円

・折畳傘 晴雨兼用 軽量コンパクト無地 3520円

・折畳傘 たたみやすい遮光55cm 6490円

・晴雨兼用 UVカットステンカラーコート 9889円

・socio フレッシュボトルクリーナーII 539円

・socio 折りたたみミニボトルクリーナー 495円

・裏毛やわらかゴム手袋中厚 319円

・指先と袖口にフィットするゴム手袋 385円





▼豊洲場外食堂 魚金・本マグロの中骨 ※価格は時価 ※数量限定・ぶりかま塩焼き 1410円 ※価格は仕入れ状況によって異なります・トロビンチョウマグロ・カツオ・シラス丼 1000円・鰯の食べ尽くし １５８０円・本鮪の炙り焼き定食 1380円 ※毎月15日・29日のランチ限定▼キッザニア東京・入場料：子ども（3歳〜15歳） 平日 3800円〜・大人のキッザニア次回5月12日（火)17日（日)26日（火) の第2部で開催入場料：7500円〜 ※キッザニア東京の価格▼セサミストリートマーケット アーバンドック ららぽーと豊洲店・キャラクタードーナツエルモ・クッキーモンスター 各５９０円▼いしがまやハンバーグ・プレミアムハンバーグステーキ淡路島産たまねぎトッピング ライスセット 1826円 ※撮影当時の価格【有明ガーデン】▼泉天空の湯受付：午前５時〜翌午前１時 大人 平日 2600円〜▼無印良品 東京有明・チョコミントのクリーム大福アソート ４９０円・デミグラスソースの欧風ビーフカレー ４９０円▼ジョンノ屋台村＆ネネチキン・ハーフ＆ハーフチキン 3135円▼クリスプサラダワークス 有明ガーデン店・クラシック・チキンシーザー 1589円▼OEDO ARIAKE STYLE・すしドッグ トロたく 390円・I♡（ラブ） まぐろ 490円▼ペコちゃんmilkyドーナツ・milkyクリームドーナツ（ミルキー）２３１円・milkyドーナツソフト 500円 ※イートイン限定・リングドーナツ（いちご）250円 ※季節限定・milkyドーナツ（ほうじ茶チョコ） 250円 ※季節限定▼バイロンベイミートパイ-有明店-・クラシックミートパイ 550円・シュリンプアメリケーヌパイ 550円▼洋食屋 伊勢十・土鍋目玉焼きハンバーグ定食 １３００円密着ｉｎ大丸東京店去年１０月からリニューアル！大丸東京店に密着！開店前から行列ができる理由を辻岡義堂アナウンサーが１日調査！＜出演者＞辻岡義堂（日本テレビアナウンサー）＜伺った施設＞大丸東京店＜紹介したお店＞□モンブラン THE 珀山THE モンブランケーキ4個入 1209円THE モンブランケーキ抹茶4個入 1296円 ※9月上旬までTHE 珀山モンブラン２個入 1890円□ニューヨークシティサンドN.Y.キャラメルサンド4個入/８個入 756円/1512円N.Y.キャラメルサンド８個入 2160円□フォンダンフォンダンサンド5個入 1350円□マサヒコオズミパリモンブラン ジャポネ ノワール 960円 ※冷凍 1280円モンブラン ジャポネ パリ マロン 960円□佃浅３品チョイス弁当 967円□eashionチキン南蛮ライスBOWL 1090円デミグラスハンバーグ＆牛サガリのガーリックライス御膳 1380円□牛たん かねざき厚切り牛たんステーキ弁当 2400円ぎゅうぎゅうたん弁当 4350円□タキモトドリームプリティミルフィーユ 1795円□平島とろける一口穴子寿司 990円□知床鮨いくら二山 2170円□叶 匠壽庵あも 1296円あも歌留多詰合せ 2592円閼伽井（黒胡麻）６個入 1598円□アンテノールケーキ仕立ての生バターサンド 2970円□メサージュドローズベルローズブーケ7本 4088円□ポール・ボキューズ デリまるごとトマトのマリネオレンジ仕立て 698円□からっ鳥むね わさびマヨ100g 562円はちみつ味噌100g 540円醤油唐揚げ100g 540円和み（塩）100g 540円□魚道楽灰干し焼さば 788円