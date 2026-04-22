竹田恒泰「多くのアメリカ人が疑問に思っている」トランプ大統領の姿勢を評価
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政治評論家の竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「不法移民の子がアメリカ国籍はおかしい！？トランプ大統領の異例の傍聴」を公開した。米国の出生地主義を巡るトランプ大統領の異例の裁判傍聴を取り上げ、不法移民対策の背景やアメリカ国内の反応について独自の視点で語った。
動画で竹田氏は、米連邦最高裁で米国で生まれた子供に国籍を与える「出生地主義」制度を見直す大統領令の口頭弁論が開かれたことを、新聞記事を示して紹介。トランプ大統領が自ら裁判を傍聴したことに対し、現職大統領としては初めてとみられる異例の行動だと説明した。大統領本人が出向くことは裁判官に対する「無言の圧力になっている」と指摘し、政権の姿勢を強くアピールしていると語った。
その上で、不法移民の子であってもアメリカで生まれれば国籍が与えられる現状について言及。「想定していない人たちが産んだというのは、それはないだろう」とトランプ大統領の主張を解説する。さらに、労働者という名目で入国し「しめしめと子供産んで『はい、うちの子アメリカ国籍ゲット』みたいにやっちゃう」ケースがあるとし、「子供がアメリカ国籍を取ったら親も住める」と制度の抜け穴を問題視した。竹田氏は、トランプ大統領の強硬な姿勢は一見風変わりに見えるものの、「多くのアメリカ人が疑問に思っていることをちゃんと取り組もうとしている」と評価している。
最後には、日本では「頭のおかしい人」という前提で見られがちなトランプ大統領だが、現地では「すごい根強い人気はある」と断言。さらに、今回の傍聴行動を「お茶目」と評しつつ、次回は自らヤジを飛ばし、最後には「羽交い締めにされて追い出されるところまでやってほしかった」と冗談を交え、政治劇に独自の期待を寄せて動画を締めくくった。
動画で竹田氏は、米連邦最高裁で米国で生まれた子供に国籍を与える「出生地主義」制度を見直す大統領令の口頭弁論が開かれたことを、新聞記事を示して紹介。トランプ大統領が自ら裁判を傍聴したことに対し、現職大統領としては初めてとみられる異例の行動だと説明した。大統領本人が出向くことは裁判官に対する「無言の圧力になっている」と指摘し、政権の姿勢を強くアピールしていると語った。
その上で、不法移民の子であってもアメリカで生まれれば国籍が与えられる現状について言及。「想定していない人たちが産んだというのは、それはないだろう」とトランプ大統領の主張を解説する。さらに、労働者という名目で入国し「しめしめと子供産んで『はい、うちの子アメリカ国籍ゲット』みたいにやっちゃう」ケースがあるとし、「子供がアメリカ国籍を取ったら親も住める」と制度の抜け穴を問題視した。竹田氏は、トランプ大統領の強硬な姿勢は一見風変わりに見えるものの、「多くのアメリカ人が疑問に思っていることをちゃんと取り組もうとしている」と評価している。
最後には、日本では「頭のおかしい人」という前提で見られがちなトランプ大統領だが、現地では「すごい根強い人気はある」と断言。さらに、今回の傍聴行動を「お茶目」と評しつつ、次回は自らヤジを飛ばし、最後には「羽交い締めにされて追い出されるところまでやってほしかった」と冗談を交え、政治劇に独自の期待を寄せて動画を締めくくった。
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