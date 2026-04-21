アーティストのAyumu Imazuさんが4月21日、自身のインスタグラムを更新。アーティストの明矢さんと結婚していたことを報告しました。

【写真を見る】【 Ayumu Imazu 】 結婚していたことを発表 お相手はアーティストの明矢「昔から共に歩んできた、とても信頼している大切なライフパートナーです」

Ayumu Imazuさんさんは「いつも応援してくださっている皆さまへ。この度、私、今津渉は明矢さんと結婚しておりましたことをご報告させていただきます」と投稿。

明矢さんとすでに結婚していることを明かし、「昔から共に歩んできた、とても信頼している大切なライフパートナーです」と相手への思いを綴りました。







また、今回の報告のタイミングについても言及しています。「自分のキャリアが新しいチャプターへと進むこのタイミングで、アーティストとしてだけでなく、一人の人間としても皆さまに向き合っていける存在でありたいと思い、今回このご報告をさせていただきました」と、キャリアの転換点に合わせてファンへ正直に向き合う姿勢を示しました。

最後に「これからも感謝の気持ちを忘れず、良い音楽を届けられるよう励んでまいります。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」とコメントし、投稿を締めくくりました。



【 Ayumu Imazuさん プロフィール 】



2000年5月12日生まれ。大阪府出身のシンガーソングライター、ダンサー、コレオグラファー、プロデューサー。

作詞・作曲からダンスの振付までを自ら手がけ、日本語・英語のバイリンガルを武器に、圧倒的なダンスパフォーマンスと魅力的な歌声で世界へ発信するZ世代を代表するグローバルアーティスト。

6歳よりダンスを始め、14歳から約3年半ニューヨークへ留学。2021年8月にメジャーデビュー。2024年リリースの「Obsessed」がSNSをきっかけに世界的ヒットを記録し、第66回 輝く！日本レコード大賞「企画賞」を受賞。2025年に東京国際フォーラムで開催されたワンマンライブはソールドアウト。今年5月からは全国ツアーを開催するなど活躍の幅を広げている。

【担当：芸能情報ステーション】