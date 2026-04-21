4月21日、国内線で管制システムの不具合を原因とする欠航が相次いでいます。日本航空が発表した、午前10時現在の運航状況報告によりますと、この不具合に起因する国内線の欠航は53便に達しています。

また予約客らおよそ8206人に影響が出ているということです。システム不具合による欠航は、全国の主要路線に広がっていて、大阪・伊丹空港を発着する便も影響が出ています。

伊丹発羽田行きは、朝のJAL102便（午前7時5分発）をはじめ、JAL106便（午前8時30分発）、JAL110便（午前9時25分発）などが欠航しました。

また、午後の便でもJAL126便（午後4時30分発）やJAL128便（午後4時55分発）の欠航が既に決まっています。

伊丹空港発着の路線ではほかに、熊本と結ぶJAL2385便（午前10時20分発）、JAL2387便（午後1時55分発）が欠航となったほか、熊本発伊丹行きのJAL2386便（午後0時00分発）、JAL2388便（午後3時35分発）も運航を取りやめています。

羽田空港を発着する便も多くの欠航が出ており、旭川、青森、札幌新千歳、小松、名古屋中部、南紀白浜、岡山、広島、出雲、高松、高知、松山、福岡、大分、長崎、熊本、鹿児島の各路線で影響が生じています。

次回情報の更新は21日午後3時ごろの予定です。

【JAL欠航便一覧（4月21日10時時点・定刻順）】

●午前6～7時台

JAL101東京羽田大阪伊丹06:30

JAL183東京羽田小松07:05

JAL102大阪伊丹東京羽田07:05

JAL103東京羽田大阪伊丹07:30

●午前8～9時台

JAL201東京羽田名古屋中部08:15

JAL106大阪伊丹東京羽田08:30

JAL107東京羽田大阪伊丹08:30

JAL184小松東京羽田08:45

JAL311東京羽田福岡09:15

JAL493東京羽田高知09:15

JAL433東京羽田松山09:15

JAL110大阪伊丹東京羽田09:25

JAL185東京羽田小松09:30

JAL663東京羽田大分09:35

JAL111東京羽田大阪伊丹09:35

JAL477東京羽田高松09:45

JAL509東京羽田札幌新千歳09:50

JAL279東京羽田出雲09:50

●午前10～11時台

JAL627東京羽田熊本10:00

JAL143東京羽田青森10:05

JAL645東京羽田鹿児島10:05

JAL112大阪伊丹東京羽田10:15

JAL233東京羽田岡山10:20

JAL2385大阪伊丹熊本10:20

JAL553東京羽田旭川11:10

JAL186小松東京羽田11:10

JAL479東京羽田高松11:10

JAL494高知東京羽田11:20

JAL434松山東京羽田11:25

JAL215東京羽田南紀白浜11:30

JAL114大阪伊丹東京羽田11:30

JAL259東京羽田広島11:35

JAL317東京羽田福岡11:55

JAL280出雲東京羽田11:55

JAL312福岡東京羽田11:55

●午後0～1時台

JAL144青森東京羽田12:00

JAL2386熊本大阪伊丹12:00

JAL236岡山東京羽田12:20

JAL628熊本東京羽田12:30

JAL609東京羽田長崎12:35

JAL646鹿児島東京羽田12:45

JAL480高松東京羽田13:20

JAL554旭川東京羽田13:35

JAL258広島東京羽田13:45

JAL214南紀白浜東京羽田13:50

JAL2387大阪伊丹熊本13:55

●午後2時以降

JAL121東京羽田大阪伊丹14:35

JAL318福岡東京羽田14:35

JAL125東京羽田大阪伊丹14:55

JAL612長崎東京羽田15:20

JAL2388熊本大阪伊丹15:35

JAL126大阪伊丹東京羽田16:30

JAL128大阪伊丹東京羽田16:55