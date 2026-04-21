▼＜ライブカメラ＞熊本空港 日本航空は、管制システムでトラブルが起きたことで、熊本空港の全便で手続きを中断しています。 日本航空によりますと、4月21日午前7時ごろから航空局管轄の管制システムで何らかのトラブルが起き、熊本空港では、全便で手続きを中断し、それぞれの出発時刻は未定だということです。 現在、熊本空港では順次、振替や払い戻し手続きを行っていて、空港の窓口には手続きを待つ客の列ができています。