気づかいができる人とはどういう人か。元JALのCAで『気づかいの神さま』（PHP研究所）を上梓した香山万由理さんは「皇室の方々の機内での過ごし方こそが、気づかいができる人の真骨頂だ」という――。写真＝iStock.com／eyesfoto※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／eyesfoto■そうやって男をたぶらかしてきたんでしょ？CAは入社してから、「おもてなし・ホスピタリティとは何か」を徹底的に学びます。しかし、それが形だけ