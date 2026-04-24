世界の産業史にも刻まれるべき、経営破綻したJALの再建劇。しかしあれから15年近くの歳月が過ぎ、JALが倒産したこと自体、知らない若者たちが増えてきているという。近頃、その実話にスポットが当たることになった。稲盛和夫氏の側近として約30年、行動を共にしてきた大田嘉仁氏による著書『JALの奇跡』の一部を、編集を担当した致知出版社書籍編集部の小森俊司氏が紹介してくれた。JALが倒産したことすら知らない世代「えっ、JAL