燃油費が「計画比倍増」JAL（日本航空）グループは2026年4月20日、5月1日から6月30日発券分の国際線「燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）」の適用額を改定すると発表しました。【えっ…これがJALの「燃油サーチャージ」新旧比較です】これにより、日本と北米・欧州・中東・オセアニアを結ぶ路線では、一人一区間片道あたりの燃油サーチャージが、現行の2万9000円から5万6000円へと改定されます。また、ハワイ線は1万7800円