日本航空（JAL）とANAホールディングス（HD）は2026年4月20日、国際線の旅客運賃に上乗せする燃油サーチャージ（燃油特別付加運賃）を5月1日発券分から引き上げるとそれぞれ発表した。両社は2月の段階で4〜5月分のサーチャージの額を発表していた。だが、イラン情勢に端を発する原油価格の高騰を受けて前倒した。事態は長期化する可能性もあり、その結果として航空需要が減退すれば、JALは「路線の維持というものが難しくなってき