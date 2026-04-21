「汚らしく不潔感がある」40〜50代女性へのアンケートで…芸人に痛烈な意見！＜ロンドンハーツ＞

4月21日（火）の『ロンドンハーツ』では、「井口の“このメンツなら勝てる”格付け!!」後半戦が放送される。

格付け企画でワースト常連の井口浩之（ウエストランド）が、「このメンツなら絶対に勝てる!!」というメンバーをブッキング。今回は、「40代・50代の働く女性に聞いた意外とカワイイと思う芸人」のアンケート結果発表となる。

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注目のメンバーは、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、お見送り芸人しんいち、栗谷（カカロニ）、高野正成（きしたかの）、ともしげ（モグライダー）、森下直人（ななまがり）、ニシダ（ラランド）。さらに、や団からは中嶋享とロングサイズ伊藤が参戦している。

「不器用なところがめちゃくちゃ可愛い」、「存在自体が可愛い」、「母性本能をくすぐられる」など、ランキング上位には嬉しい意見が。

しかし、ワーストメンバーには「まだ世間から嫌われきれていないのが本当にイヤ」、「汚らしく不潔感がある」、「可愛いの欠片もない」など痛烈な意見ばかりで、さすがに田村淳も同情…？

「ランキングに納得がいかない！」と、アンケート結果にスタジオ非難轟々。

さらに、や団はメンバー間でパワハラ疑惑が!? お見送り芸人しんいちは、怒りに任せてスタジオメンバーの暴露で大暴れだ。

果たして、井口はトップ獲得なるのか？