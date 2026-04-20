マンチェスター・シティの指揮官ペップ・グアルディオラはプレミアリーグ第33節のアーセナル戦で2-1の勝利を飾った後、キャプテンのベルナルド・シウバを大絶賛した。



2017年よりシティでプレイするシウバはペップと共に黄金時代を築いた一人だが、16日に今シーズン限りで退団することが発表された。アーセナル戦はその直後の試合となったが、逆転でのリーグタイトル獲得がかかるこの試合でシウバは抜群の存在感を見せた。



