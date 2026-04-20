舞台「文豪とアルケミスト 掬ウ者ノ響歌（コンチェルト）」が4月12日まで上演。4月26日まで配信も実施します。

原作となる「文豪とアルケミスト」は、人々の記憶から文学が奪われる前に、文豪と共に敵である“侵蝕者”から文学書を守りぬくことを目指す文豪転生シミュレーションゲーム。

舞台版の通称「文劇」シリーズ第9弾となる本作では、小林多喜二を支柱としたプロレタリア派にスポットを当て、文学に蔓延る侵蝕の魔の手に抗い戦う様を描きます。

小林多喜二役を泰江和明さん、徳永直役を反橋宗一郎さん、志賀直哉役を谷佳樹さん、坂口安吾役を小坂涼太郎さんが続投。そして今作より中野重治役に小椋涼介さん、梶井基次郎役に相澤莉多さん、中島敦役に岸本勇太さんが文劇シリーズに初登場します。

第7弾舞台「文豪とアルケミスト 旗手達ノ協奏（デュエット）」で転生し、敬愛する志賀直哉と悲願の再会を果たした小林多喜二。今作ではさらに、徳永直、中野重治のプロレタリア派文豪たちとも再会し、喜びを分かち合います。

「文学は武器」を掲げ、共産主義・社会変革に基づき労働者の苦しさを訴え続けた力強いプロレタリア派のエネルギーは“侵蝕者”に目をつけられ、その真っ直ぐさゆえに翻弄される小林多喜二。

プロレタリア派3人の絆、そして文豪たちの抱える闇も垣間見えながら、後世に繋がる文学の希望としての影響力と守るべき意義が描かれます。

あらすじ

帝國図書館でプロレタリア派の同志、徳永直・中野重治との邂逅を果たした小林多喜二。

志賀直哉を始めとした仲間と共に歩むも、侵蝕の魔の手は同志の文学へと及ぶ。

歪められ壊されていく作品の慟哭を身をもって味わった多喜二は、今生でもまた、大切な文学が消されようとする運命に抗うことを選び、自らの魂が指し示すままに戦いの前線へと歩み出す。

そんな多喜二を旗手とし、再び志を継ぐプロレタリア派。

再び巡り合えた今生こそ、光を失い 意を呑んだあの日々を繰り返さない為に。

キャストコメント

・泰江和明(小林多喜二役)

拝啓親愛なる皆サン

文劇9いよいよ開幕です!!

10周年を迎える文アル、今日ここに来るまでの全ての巡り合わせに感謝でいっぱいです。

今回もキャスト、スタッフ全員で最っ高の座組になりました。

開幕にあたり、何よりも文劇シリーズを陰で支え創り上げてくれているアンサンブルの侵蝕者のみんなに最大の尊敬と感謝を送りたい。

文アルを文劇を愛する皆サン どうか最後まで応援をよろしくお願いします！

・反橋宗一郎(徳永直役)

稽古最終日まで吉谷さんと仲間達とこの作品を最高のものにするために粘り戦い抜きました。

毎日変わる変更台本でしたか、その度に僕たちの心と繋がって、より苦しく、より楽しく、そしていつの間にか自信作になりました。

ついに揃ったプロレタリア派。

泥臭く真正面から曝け出して戦い抜きたいと思います。

・小椋涼介(中野重治役)

今回から文劇に参加させていただきます。小椋涼介です。

大学で文学を学んでいた身として、この作品に携わらせていただく事に喜び以上の何かを感じています。

圧倒的な熱量で皆様にお届けする舞台。観て後悔はさせません。

偉大なる先輩方の力を借りながらではありますが、誰にも負けない気持ちでぶつかっていきます！

是非、劇場にお越しください！

・谷佳樹(志賀直哉役)

志賀直哉役として出演させていただきます、谷佳樹です。

文劇への出演は今回で4度目となり、この作品に再び関われることをとても嬉しく感じております。

師弟関係にある小林多喜二、そしてプロレタリアの三人が紡ぐ物語。

文豪を通して、これからの人生をどう生きるのかを深く考えさせてくれる今作に仕上がっていると思います。

志賀直哉として 言葉一つひとつに魂を込め、想いを乗せて届けます。

全員の戦いをぜひ劇場で見届けて下さい。

・相澤莉多(梶井基次郎役)

初参加となる文劇。

前作を拝見し、その美しく独特な世界観に強く魅了された一人として、

この場に立てることをとても嬉しく思っています。

文劇を愛する皆さまに、この世界へ深く浸り、心から楽しんでいただけるよう、

その一助となれるよう精一杯努めます。

・小坂涼太郎(坂口安吾役)

坂口安吾を演じさせていただきます。小坂涼太郎です。

稽古では、作品をさらに良くするために修正の繰り返しで、まるで文豪のようだなと感じていました。

完成したこの作品を皆様にお届けできること、楽しみで仕方がありません！

全員で作り上げたこの作品を、ぜひ楽しんでくださいませ。

最後まで応援のほどよろしくお願いいたします。

・岸本勇太 （中島敦役)

中島敦を演じさせていただきます。

彼の苦悩や誇りを舞台上で届けたいと思います。

また、登場する文豪達との時を経て、彼がどう影響されていくのか。こちらもお楽しみにいただけたら幸いです。

座長、泰江和明を筆頭に柔らかくも強固な座組に仕上がりました‼︎

皆さまのご来場お待ちしております。

配信情報

DMM TVにて4月26日まで見逃し配信！

DMM TV

https://www.dmm.com/digital/stage/-/theater/=/name=bunal9/

対象公演

＜東京＞

4月5日(日) 12:00公演

4月5日(日) 17:00公演

＜大阪＞

4月12日(日) 12:00公演

4月12日(日) 17:00公演

＜特典映像＞

特別コメント映像1：泰江和明、反橋宗一郎、小椋涼介

特別コメント映像2：谷佳樹、相澤莉多、小坂涼太郎、岸本勇太

販売価格

各公演：3,800円(税込)

東京2公演セット(特別コメント映像1付き)：7,500円(税込)

大阪2公演セット(特別コメント映像2付き)：7,500円(税込)

4公演セット(特別コメント映像１、2付き)：14,000円(税込)

※別途チケットサービス手数料が、各チケット価格の10%かかります。

※2公演セット、4公演セットのチケットをご購入いただくと特典映像をご視聴いただけます。

公演概要

公演名 :舞台「文豪とアルケミスト 掬ウ者ノ響歌(コンチェルト)」

公演日程 :

〈東京公演〉2026 年 3 月 27 日(金)~4 月 5 日(日) 天王洲 銀河劇場

〈大阪公演〉2026 年 4 月 11 日(土)~4 月 12 日(日) COOL JAPAN PARK OSAKA WW ホール

チケット 全席指定:11,000円(税込) U-18 学割 :5,000 円(税込)

オフィシャル最速 HP 先行 【~12 月 21 日(土)23:59 迄】 https://eplus.jp/bunal9-hp/

出演者

小林多喜二 泰江和明

徳永直 反橋宗一郎

中野重治 小椋涼介

志賀直哉 谷佳樹

梶井基次郎 相澤莉多

坂口安吾 小坂涼太郎

中島敦 岸本勇太

アンサンブル

町田尚規 多田滉 山口渓 田中慶 安久真修 松崎友洸 杉山湧哉 清水天琴

原作 「文豪とアルケミスト」(DMM GAMES)

監修 クリーク・アンド・リバー社

世界観監修 イシイジロウ

脚本 なるせゆうせい(オフィスインベーダー)

演出 吉谷晃太朗

音楽 坂本英城(ノイジークローク)・tak・宮里豊

主催 舞台「文豪とアルケミスト」9 製作委員会

【公式 HP】 http://bunal-butai.com/

【公式 Twitter】 @bunal_butai (ハッシュタグ #文劇 9)

（C）2016 EXNOA LLC / 舞台「文豪とアルケミスト」9 製作委員会