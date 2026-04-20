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意外と知らない？VポイントPayで「残高が没収される」落とし穴と究極の活用法4選

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【神還元】VポイントPay究極活用4選」を公開した。動画では、出演者のネコ山が三井住友のプリペイドアプリ「VポイントPay」のお得な活用法や、知っておくべき注意点について解説している。



動画冒頭でネコ山は、自身のポイ活投資の収益が1900万円を超えたことを報告。「投資が苦手な人でも、ポイ活投資は向いている」と語り、ポイント運用であれば価格が下がっても怖くなりにくいというメリットをアピールした。



続いてVポイントPayの基本機能に触れ、貯まったVポイントを1ポイント1円としてそのまま使うのは「もったいない」と指摘する。ウエルシアでの買い物（ウエル活）やポイント運用、dポイント増量キャンペーンなどに充てる方が価値が高まるとし、VポイントPayでの決済は他のプリペイドカードからチャージした残高で行うことを推奨した。また、物理カードとして「Oliveフレキシブルペイ」を利用する際の注意点も解説。「ポイント払いモード」に設定していると、コンビニ等の特約店での最大9%還元が適用されなくなる罠があるという。



さらに、最も重要な注意点として、VポイントPayの「有効期限切れによる残高没収」のリスクを警告した。最後の利用から5年が経過すると残高が失効してしまうため、定期的なチャージや少額のAmazonギフト券購入などで期限を更新するよう呼びかけた。動画の終盤では、NEOBANKからau PAYを経由してVポイントPayにチャージする「合計2.5%還元」のルートなど、お得なチャージ方法を図解入りで紹介している。



動画の最後には、視聴者からマシュマロで寄せられた関西みらい銀行の口座開設キャンペーン情報も共有され、最大5万円がもらえる条件について言及した。VポイントPayを最大限に使いこなすための実践的なノウハウと、見落としがちなリスクが網羅されており、日々の決済を少しでもお得にしたいユーザーの知的好奇心を満たす内容となっている。