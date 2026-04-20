【ゴンチャ】“飲むマンゴープリン”登場 濃厚な味わいと爽やかな後味を両立させた一杯に
ゴンチャは、マンゴーを主役にしたアジアンデザートティーシリーズ「GO！GO！MANGO！」第2弾として、「リッチ マンゴープリン」を27日から期間限定で販売する。マンゴープリンをドリンクとして楽しむ“飲むデザート”が特徴で、濃厚な味わいと爽やかな後味を両立させた一杯に仕上げた。
【画像】マンゴーたっぷり…『ジューシーマンゴーティー』ほか第2弾ドリンク
今回の新商品は、ゴンチャオリジナルのマンゴープリンを主役に据え、マンゴーソースを重ねた贅沢な構成。最高級品種アルフォンソマンゴーを含む2種のマンゴーを使用し、とろけるような口あたりと濃厚な甘みを実現している。ベースには、花のような香りを持つ阿里山ウーロンティーを採用し、濃厚さの中にすっきりとした余韻を生み出す。
さらに、ココナッツの風味を加えた「リッチ マンゴープリン ココナッツミルクティー」も登場。マンゴーとココナッツの組み合わせにより、クリーミーでアジアンテイストの強い味わいが楽しめる。加えて、フローズンタイプの「ジェラッティー」も展開し、なめらかさとシャリっとした食感の対比が特徴となる。
また、期間限定トッピングとしてマンゴープリンを既存ドリンクに追加できる「よくばりマンゴーカスタム」も提案。お気に入りのドリンクに組み合わせることで、自分好みのマンゴー体験が広がる。
マンゴープリンは香港発祥のデザートで、完熟マンゴーの果肉に生クリームやゼラチンを加えて固めたもの。今回の商品では、お茶との相性を追求したオリジナルレシピを採用し、ドリンクとしての完成度を高めた。
【商品概要】価格はすべて税込
・リッチ マンゴープリン ミルクティー（ICED／M）670円
・リッチ マンゴープリン ココナッツミルクティー（ICED／M）720円
・リッチ マンゴープリン ジェラッティー（FROZEN／M）700円
・リッチ マンゴープリン 100円
・販売店舗：国内ゴンチャ全店（一部除く）
・発売日：4月27日
・カスタマイズ：追加トッピングは2つまで可能
【画像】マンゴーたっぷり…『ジューシーマンゴーティー』ほか第2弾ドリンク
今回の新商品は、ゴンチャオリジナルのマンゴープリンを主役に据え、マンゴーソースを重ねた贅沢な構成。最高級品種アルフォンソマンゴーを含む2種のマンゴーを使用し、とろけるような口あたりと濃厚な甘みを実現している。ベースには、花のような香りを持つ阿里山ウーロンティーを採用し、濃厚さの中にすっきりとした余韻を生み出す。
また、期間限定トッピングとしてマンゴープリンを既存ドリンクに追加できる「よくばりマンゴーカスタム」も提案。お気に入りのドリンクに組み合わせることで、自分好みのマンゴー体験が広がる。
マンゴープリンは香港発祥のデザートで、完熟マンゴーの果肉に生クリームやゼラチンを加えて固めたもの。今回の商品では、お茶との相性を追求したオリジナルレシピを採用し、ドリンクとしての完成度を高めた。
【商品概要】価格はすべて税込
・リッチ マンゴープリン ミルクティー（ICED／M）670円
・リッチ マンゴープリン ココナッツミルクティー（ICED／M）720円
・リッチ マンゴープリン ジェラッティー（FROZEN／M）700円
・リッチ マンゴープリン 100円
・販売店舗：国内ゴンチャ全店（一部除く）
・発売日：4月27日
・カスタマイズ：追加トッピングは2つまで可能