落ち着いた雰囲気と上質な料理で人気の「ロイヤルホスト」。ファミリーレストランでありながら、本格的な洋食や丁寧に仕上げられたメニューを楽しめるのが魅力です。今回はロイヤルホストで長年愛され続けている定番のメニューを紹介。初めて訪れる人はもちろん、何度も通いたくなる人気メニューばかりですよ。「定期的に食べたくなる」絶品メニュー●ロイヤルのオニオングラタンスープ（583円）じっくり炒めた玉ねぎの甘みと旨み