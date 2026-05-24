800円の手数料は元が取れる？ 利用者の口コミと注意点を紹介近年は食料品をはじめ日用品、ガソリンなどあらゆる品目の物価高騰が続いており、外食を控えたり、購入する商品をより安いものに変えたりする動きが広まっています。さらに、買い物の際にクレジットカードやQRコード決済などを使って効率的にポイントを貯めて活用する「ポイ活」のほか、お店が発行するクーポンを駆使してお得に買い物をする人なども増加しています。