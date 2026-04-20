おばたのお兄さん、長男と上野動物園デビューも念願のゴリラが…
お笑い芸人・おばたのお兄さんが20日までにオフィシャルブログを更新。２歳の長男とともに“上野動物園デビュー”を果たしたことを報告し、微笑ましい親子ショットを公開した。
18日、「上野動物園デビュー！実は僕も初めてでした！」と題してブログを更新したおばたは、「先日、息子と上野動物園に行ってきました」と報告。親子で“動物園デビュー”となったことや妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサーが仕事のため、２人きりのお出かけだったことを明かした。
ゴリラ像の前で息子と並んでピースサインをする写真とともに、動物好きだという息子は「終始目をキラキラさせていた」と振り返った。
中でも息子はゴリラを見るのを楽しみにしていたようで、「YouTubeを見て頂ければわかるんだけど、とにかくゴリラが見たかったみたい！笑」と説明。しかしこの日はゴリラが姿を見せなかったといい、「でも今回は出てきてくれませんでした！」と残念そうにつづった。
それでも「入園料が息子は無料、大人でも600円と良心的なのでまたリベンジします！」と前向きにつづり、最後は「みなさん、１週間お疲れさまでした！また明日から頑張りましょー！！！」 と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「ゴリラに会えなかったんだぁ残念だったね」「息子ちゃんのお喋りがめちゃくちゃ上達してるのも楽しみなので、YouTubeありがたい」などの声が寄せられている。
おばたと山崎アナは2018年３月30日に結婚を発表。2023年８月27日には第１子となる長男が誕生している。
18日、「上野動物園デビュー！実は僕も初めてでした！」と題してブログを更新したおばたは、「先日、息子と上野動物園に行ってきました」と報告。親子で“動物園デビュー”となったことや妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサーが仕事のため、２人きりのお出かけだったことを明かした。
中でも息子はゴリラを見るのを楽しみにしていたようで、「YouTubeを見て頂ければわかるんだけど、とにかくゴリラが見たかったみたい！笑」と説明。しかしこの日はゴリラが姿を見せなかったといい、「でも今回は出てきてくれませんでした！」と残念そうにつづった。
それでも「入園料が息子は無料、大人でも600円と良心的なのでまたリベンジします！」と前向きにつづり、最後は「みなさん、１週間お疲れさまでした！また明日から頑張りましょー！！！」 と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「ゴリラに会えなかったんだぁ残念だったね」「息子ちゃんのお喋りがめちゃくちゃ上達してるのも楽しみなので、YouTubeありがたい」などの声が寄せられている。
おばたと山崎アナは2018年３月30日に結婚を発表。2023年８月27日には第１子となる長男が誕生している。