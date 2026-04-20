ほっともっと、新TVCM『さっぱり! おろしかつめし&たけのこごはん』篇の放映開始
持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は4月17日より、4月新商品のTVCM『さっぱり! おろしかつめし&たけのこごはん』篇を順次放映している。
ほっともっと「おろしかつめし」
「おろしかつめし」は、柔らかなとんかつにたっぷりの大根おろしが添えられた期間限定メニュー。「おろしかつめし(丼タイプ)」(690円)と、セパレートタイプの「おろしかつ弁当」(750円)の2種類が販売されている。
ほっともっと新TVCM『さっぱり！おろしかつめし＆たけのこごはん』篇
新TVCM『さっぱり!おろしかつめし&たけのこごはん』篇では、柔らかなとんかつにたっぷりの大根おろしを添えることで、ボリューム満点ながらもさっぱりと味わえる『おろしかつめし(丼タイプ)』の美味しさを、躍動感あふれるシズルで爽やかに表現。とんかつと大根おろしに特製ダレがかかる場面などが見どころとなっており、さらに、春を感じる『たけのこごはん』(320円)も登場する。
ほっともっと「おろしかつめし」
「おろしかつめし」は、柔らかなとんかつにたっぷりの大根おろしが添えられた期間限定メニュー。「おろしかつめし(丼タイプ)」(690円)と、セパレートタイプの「おろしかつ弁当」(750円)の2種類が販売されている。
新TVCM『さっぱり!おろしかつめし&たけのこごはん』篇では、柔らかなとんかつにたっぷりの大根おろしを添えることで、ボリューム満点ながらもさっぱりと味わえる『おろしかつめし(丼タイプ)』の美味しさを、躍動感あふれるシズルで爽やかに表現。とんかつと大根おろしに特製ダレがかかる場面などが見どころとなっており、さらに、春を感じる『たけのこごはん』(320円)も登場する。