明日4月21日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは佐久間大介（Snow Man）、山口もえ、平子祐希（アルコ＆ピース）、みりちゃむ。

■息子の晴れの日に母親がまさかの忘れ物！大ピンチを救ったのは1匹の猫だった!?

VTRでは、ある親子に起きた奇跡の出来事を再現。大学に合格し別の県で一人暮らしを始めた息子。大学入学式前日、息子の晴れ姿を見るため母親は息子の元を訪ねたが、なんと息子が入学式で着るスーツを持ってくるのを忘れてしまった。気づいたのは深夜…八方ふさがりの母は驚きの行動に出る！そして絶体絶命のピンチを救ったのは、見知らぬ家族と1匹の猫だった!? 奇跡の出来事と、救った家族の思いにスタジオは涙…。

■小学生から“ギャル”のみりちゃむ秘蔵写真公開

入学式のVTRにちなんで、ゲストの「入学式のマル秘写真」を公開！佐久間は小学校の入学式の写真を紹介。「目立つことが嫌いだった」という恥ずかしがり屋の幼少期を振り返る。

みりちゃむの入学式の写真には、「最近じゃん」「おとといじゃん！」と一同からツッコミが。小学生ながら既にギャルの片鱗がのぞくヘアスタイルやファッションに注目が集まる。

VTRにちなんで、ゲストは猫とのエピソードも披露。保護猫を飼っているみりちゃむ。「おむすび」という名前を付けたあとに、なんと同じ名前のドラマへの出演が決定！「その子が持ってきてくれた」と嬉しい偶然について語る。

同じく保護猫を飼っておりよく一緒に寝ているという佐久間。ついソファで寝落ちしていると猫がある行動に出るといい、「ちゃんと見ていてくれてる」とほっこりする出来事を明かす。

■山口もえが空き巣対策で痛恨のミス 平子祐希は結婚指輪を紛失もまさかの発見

ゲストの「忘れ物」にまつわるトークも。生放送のレギュラー番組に出演している時は「空き巣に入られやすい」と聞いた山口。家の中の大切なものを隠そうと試行錯誤した結果、隠した場所を忘れてしまい、半年かけて探した経験を明かす。

平子は家族でハワイ旅行に出かけた際、「奥さんがビーチに指輪を置いてきてしまって…」と諦めて日本に帰国。しかし、その後なぜか指輪を購入したメーカーから電話が！奇跡的に指輪が発見された経緯を回想する。