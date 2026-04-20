安藤優子「キッチンカウンター居酒屋アンドーに逆戻り」おつまみメニュー公開「自家製タルタル美味しそう」「ご馳走ですね」の声
【モデルプレス＝2026/04/20】キャスターの安藤優子が4月19日、自身のInstagramを更新。豪華な手作り居酒屋メニューを公開し、話題となっている。
【写真】60代ベテランキャスター、カキフライ・柚子胡椒和え・水キムチ…居酒屋風な食卓
安藤は「昨晩はまたキッチンカウンター居酒屋アンドーに逆戻り」とつづり、写真を投稿。「ガラスの小鉢には、水菜とカニカマの柚子胡椒和え。一昨日のアボカドと海老のでサラダ、赤坂古家庵のオモニにいただいた水キムチなどなど」（※原文ママ）とメニューを公開した。
そのほか「おつまみは、大好きな東京九段の坂口のあられと海苔煎餅」「作りながら呑んで食べ、牡蠣フライ10個余裕で完食」と自家製タルタルを合わせたお酒が進むメニューを披露している。
この投稿に「自家製タルタル美味しそう」「居酒屋アンドー行ってみたい」「牡蠣フライ食べたくなります」「ご馳走ですね」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】60代ベテランキャスター、カキフライ・柚子胡椒和え・水キムチ…居酒屋風な食卓
◆安藤優子、豪華な手作り居酒屋メニュー公開
安藤は「昨晩はまたキッチンカウンター居酒屋アンドーに逆戻り」とつづり、写真を投稿。「ガラスの小鉢には、水菜とカニカマの柚子胡椒和え。一昨日のアボカドと海老のでサラダ、赤坂古家庵のオモニにいただいた水キムチなどなど」（※原文ママ）とメニューを公開した。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿に「自家製タルタル美味しそう」「居酒屋アンドー行ってみたい」「牡蠣フライ食べたくなります」「ご馳走ですね」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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