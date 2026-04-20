4児の母で元モーニング娘。の紺野あさ美が、プロ野球・中日ドラゴンズの杉浦稔大投手が息子に贈った「あるプレゼント」と、そこに込められたパパとしての本音を明かした。

【映像】夫・杉浦投手からのプレゼントを手にもつ長男の写真

4月19日放送のABEMA『秘密のママ園2』にて、視聴者からの「子供にスポーツを極めさせるか、勉強をさせるか」という悩みについてトークを展開。現在4人の子供を育てる紺野は、夫である杉浦投手の子供への接し方について振り返った。

紺野いわく、杉浦投手は普段「（子供がやりたいことがあれば）どっちでもいい、本人がやりたいと言えばやらせればいい」と放任主義を装っているという。しかし、紺野は「そういえば、1年前くらいの（長男の）誕生日に、グローブをあげてたんです」と、夫が密かに仕込んでいたプレゼントを暴露。

番組では、青いグローブをはめてポーズをとる長男の可愛らしい写真も公開された。紺野は「やっぱり、興味を持ってくれたら嬉しいんだろうなと思う。もし好きになって『やりたい』って言い出したら、パパとしてはちょっと嬉しいんじゃないかな」と、口では「どっちでもいい」と言いつつも、密かに野球への興味を期待している夫の「親心」を代弁した。